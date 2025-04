Perugiatoday.it - "Riflessi", al Barton Park una giornata di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare

Leggi su Perugiatoday.it

In un momento storico in cui idel(Dca) rappresentano una delle emergenze sanitarie più silenziose ma pervasive tra adolescenti e adulti, Corabea, la prima piattaforma online in Italia specializzata nella cura dei Dca attraverso un approccio integrato, organizza.