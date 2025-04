Internews24.com - Bayern Monaco Inter, Kompany a San Siro per visionare i nerazzurri! Le ultime in vista della Champions

di Redazionea Sanper! Lein, in programma la prossima settimanaCosi l’edizioneGazzetta dello Sport sulla presenza a Sandi Vincent, tecnico del, prossimo avversario dell’inLeague.A SAN- «C’era uno spettatore d’eccezione ieri sera in tribuna a San: Vincent, tecnico del, ha studiato da vicino l’, prossima avversaria nell’andata dei quarti di, in programma martedì 8 a. Intanto la sua squadra continua a perdere pezzi: l’ultimo a fermarsi è stato Raphael Guerreiro, il secondo terzino sinistro finito fuori uso dopo Alphonso Davies (rottura del crociato). L’esterno portoghese ieri non si è allenato in gruppo ma ha lavorato a parte e aè subito scattato l’allarme: Guerreiro è in dubbio per la partita di Bundesliga di venerdì contro l’Augsburg e in bilico anche per la sfida con l’