Tuttivip.it - “Devo dirvi di mia figlia”. Grande Fratello, il papà di Shaila rompe il silenzio su Lorenzo

La recente rottura traGatta eSpolverato continua a far discutere, soprattutto tra i fan più affezionati della ballerina. Se da un lato c’è chi ha ormai accettato la fine della relazione, dall’altro c’è chi ancora non si capacita né della decisione né delle modalità con cui è stata comunicata, ovvero durante la finale del. Alcuni fan, infatti, parlano apertamente di “manipolazione”, tirando in ballo familiari, amici e persino la produzione del programma.Per chiarire la situazione, è intervenuto pubblicamente Cosimo Gatta, padre di, durante una diretta su TikTok. L’uomo ha risposto con pazienza alle domande e alle teorie dei fan, cercando di fare luce su quanto realmente accaduto. Ha spiegato che i primi giorni dopo l’uscita dal reality non sono stati facili per sua, ma ha ribadito con fermezza che la scelta di porre fine alla storia conè stata esclusivamente di:“Ragazzi dovete fidarvi di quello che vi dico.