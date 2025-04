Lettera43.it - TikTok, anche il fondatore di OnlyFans ha presentato un’offerta

La corsa per l’acquisizione dientra nel vivo in vista della scadenza della proroga concessa a ByteDance da Donald Trump fino al 5 aprile. Dopo Amazon, che secondo il New York Times halast minute, si sono fatti avanti nuovi potenziali investitori. Tra gli interessati c’è Tim Stokely,dida cui però è uscito nel 2021. Come ha riportato Reuters, il 41enne britannico ha messo a punto una proposta di acquisto congiunta con Hbar Foundation, che gestisce la rete di criptovalute Hedera, tramite la sua nuova startup Zoop, un social che ricompensa i creator per il coinvolgimento degli utenti. Non sono stati forniti tuttavia dettagli né sulle cifre né sui partner. «Non riguarda solo il cambio di proprietà», ha spiegato il co-di Zoop RJ Phillips.