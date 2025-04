Lapresse.it - Trentino-Alto Adige, ragazza di 30 anni trovata morta in un B&B di Merano

Leggi su Lapresse.it

Unadi 30è statamercoledì mattina in un B&B nel centro storico di, in. A dare l’allarme è stato il fidanzato, perché lanon rispondeva al telefono. A quanto risulta, almeno in questa fase, sarebbe da escludere la responsabilità di terzi. Sul posto infatti gli agenti della squadra mobile e della scientifica non avrebbero trovato tracce di violenza. Sul corpo della donna sono state disposte l’autopsia e l’esame tossicologico.