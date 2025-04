Situazione pesantissima Valeria Marini nessuno sapeva ma è un periodo nero nel privato

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo qualche tempoè tornata protagonista in televisione. È tra le dieci stelle del nuovo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti, Ne vedremo delle belle. Show dove, insieme ad altre famose showgirl come Pamela Prati, Angela Melillo e Carmen Russo, si sfida davanti a tre giudici. I retroscena e i siparietti divertenti non mancano, come quello avvenuto nell’utlima puntata.La scena con Patrizia Pellegrino ha segnato uno dei momenti più commentati sui social di sabato scorso: “Tu hai parlato dei miei followers, ma tu sei la regina di quelli che si comprano i followers” ha tuonato. E: “Io non compro i followers. Come facciamo noi ad avere 100 like e tu 10 mila? Erano indiani. Quel post è passato dall’India”.Leggi anche: “Ah ma allora è incinta davvero”.