Come conservare la pastiera napoletana? Consigli per mantenerla fresca e gustosa

Laè uno dei dolci simbolo della tradizione partenopea, amato in tutta Italia e perfetto per celebrare la Pasqua. La sua fragranza agrumata, la morbidezza della ricotta e la croccantezza della pasta frolla la rendono un vero capolavoro di pasticceria. Tuttavia, una volta preparata o acquistata, è fondamentale conservarla correttamente per mantenerne intatte le caratteristiche organolettiche.A tal proposito, Federico, proprietario della rinomata pasticceria De Santis Santa Croce di Roma, con la sua esperienza nella preparazione di pastiere, colombe e altri dolci della tradizione, sottolinea l’importanza di un’adeguata conservazione per evitare che il dolce perda la sua fragranza e morbidezza.Lapuò essere mantenuta tranquillamente a temperatura ambiente per circa sei giorni, a patto che venga adeguatamente protetta.