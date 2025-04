Forlitoday.it - Verso le elezioni, Insieme per Bertinoro inaugura i comitati elettorali

Leggi su Forlitoday.it

La lista “perdue sedi del comitato elettorale: sabato alle ore 17 a Santa Maria Nuova Spallicci in via Santa Croce 3873 e domenica 6alle 10.30 a Fratta Terme in via Loreta 165. Al taglio del nastro saranno presenti il candidato sindaco Filippo Scogli e i candidati.