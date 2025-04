Trench coat | il capospalla che riscrive l’eleganza urbana

Leggi su .com

Life&People.it Nella dinamica costellazione delle tendenze Primavera Estate, c’è unche torna al centro della scena, riaffermando il proprio ruolo di icona senza tempo: ildonna. Ma non si tratta di un semplice revival; la nuova stagionei codici del, trasformandolo in un manifesto di stile contemporaneo, capace di fondere tradizione e innovazione, funzionalità e sartorialità.donna: da classico intramontabile a must contemporaneoNato come capo militare, consacrato dal cinema e da decenni protagonista del guardaroba femminile, ilattraversa le stagioni senza perdere il suo fascino. Eppure, per la Primavera, le maison più autorevoli scelgono di rileggerlo in chiave inedita, spingendosi oltre l’estetica convenzionale. Il risultato è una silhouette rinnovata: volumi oversize, spalle importanti, lunghezze che sfiorano la caviglia, dettagli sartoriali che elevano il capo da funzionale a dichiarazione di stile.