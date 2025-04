Strumentipolitici.it - Asia centrale, storico summit per chiudere le contese di confine

Leggi su Strumentipolitici.it

Il 31 marzo si è svolto un verticein. Con i festeggiamenti ancora in corso per la celebrazione del Navruz, i presidenti di Tagikistan, Kirghizistan e Uzbekistan si sono incontrati per siglare un accordo cruciale. Si tratta infatti del documento che chiude una questione territoriale durata per 23 anni, un lungo periodo di contrasti e di trattative sui confini che passano fra questi Stati.Al primotrilaterale hanno partecipato Shavkat Mirziyoyev, presidente dell’Uzbekistan, quello del Kirghizistan Sadyr Japarov e Emomali Rahmon del Tagikistan. Questi ultimi due hanno firmato un accordo che regola le rispettive frontiere e mette fine a una vicenda che ha visto coinvolti i militari e spesso anche i civili, come negli scontri del 2021. Dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica erano infatti diventati oggetto di contesa una settantina di tratti di, che oggi vengono finalmente regolamentati e delimitati.