Bergamonews.it - “Le difficoltà di Mbappé, gli infortuni, i dubbi su Ancelotti: l’Atalanta è la peggior avversaria per questo Real Madrid”

Leggi su Bergamonews.it

Sono passati quattro mesi da quando Atalanta esi sono affrontate a Varsavia, nella Supercoppa Europea che è finita poi in Spagna grazie al 2-0 maturato nei 90 minuti nella capitale polacca. Un successo firmato dae Valverde, uno dei pochi ‘alti’ di una stagione che finora non è stata all’altezza delle aspettative.Che versione dei Blancos dobbiamo aspettarci al Bernabéu? Quella che ara gli avversari sfruttando il suo immenso talento o quella che spesso tende a soffrire e ad andare in, pur con un talento smisurato? Filippo Maria Ricci, corrispondente daper La Gazzetta Dello Sport, prova a rispondere a questa difficile domanda.Anzitutto, come sta ila livello fisico?“Sono ore di incognite, perché sabato sera ci sono stati degliche vanno valutati, a partire da quello di Jude Bellingham.