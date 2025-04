It.insideover.com - L’asse SoftBank-OpenAI è sempre più forte: ChatGpt vale più di 300 miliardi di dollari

tra Masayoshi Son e Sam Altman èpiùe spinge, la “madre” di, a una valutazione di 300di. Son, fondatore del fondo giapponese, ha spinto, fin dal varo del progetto Stargate da parte dell’amministrazione Usa di Donald Trump, per sostenere la fondazione che governa, finora formalmente non del tutto convertita in una società per azioni con accesso alla Borsa, per favorire, in asse col campione del cloud Oracle, il piano che mira a sdoganare 500didi investimenti in potenza di calcolo.I creatori dialla prova di Stargate e DeepSeekStargate è un piano che agli Usa apparepiù necessario per rispondere alla sfida cinese, lanciata da DeepSeek e Alibaba, e per aggiungere spazio di manovra ai colossi del tech a stelle e strisce impegnati nell’allenamento degli algoritmi di ultima frontiera necessari ad alimentare i data center, i processi industriali e strategici, l’innovazione dell’economia.