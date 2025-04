Ilfattoquotidiano.it - Cacciari: “Riarmo europeo? Soldi buttati per favorire la Germania, è una follia”. Botta e risposta con Gruber

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Unper l’Europa ha senso soltanto se c’è un governo, un esercito, un comandantein capo, perché altrimenti sono. Per forza che sono contro il, ma scherziamo?“. Così a Otto e mezzo (La7) il filosofo Massimoesprime la sua contrarietà al piano diUe, incluso nella relazione sulla politica di difesa e di sicurezza comune votata ieri a Strasburgo dal Parlamentocon 399 voti a favore, 198 contrari e 72 astenuti.“Questo non è neppure un– continua– perché non c’è un esercito o una strategia comuni. Che cosa è? I diversi Stati, uno per uno, devono aumentare la percentuale di Pil per comprare armamenti alla? E, tra l’altro, lasciamo perdere un po’ i ricorsi storici perché altrimenti veramente mi arrabbio.