Lanazione.it - “Dove si nascondono le rondini”, esce la canzone di Niccolò Belli

Leggi su Lanazione.it

Prato, 3 aprile 2025 –alla mezzanotte di venerdì 4 aprile su Spotify lavincitrice del premio stampa al festival del Bacchino nella sezione cantautori: “sile” del pratese. "Racconta di come, in questo mondo che corre sempre più veloce verso le mode e verso un successo frivolo di like e visualizzazioni, esistano ancora persone che riescono a essere vere e sincere nella loro intimità con il proprio partner e, come lecercano un rifugio nascosto per scappare dal caos cittadino, due amanti cercano di trovare il loro posto intimo per essere loro stessi”, spiega l’autore. Il testo e la musica sono di, l’arrangiamento di Rocco Di Donato, la produzione di Stefano Santanni e Stefano Bechi.ha studiato alla scuola Verdi di Prato (chitarra con Riccardo Galardini, piano con Massimiliano Calderai e canto con Patrizia Calussi) e ad Arteinscena per due anni.