Protocollo investigativo rinnovato | oltre 15 miliardi di euro di crediti fittizi sequestrati

Anteprima24.it - Protocollo investigativo rinnovato: oltre 1,5 miliardi di euro di crediti fittizi sequestrati

Tempo di lettura: 2 minutiLa Procura della Repubblica di Avellino, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate hanno, mercoledì 2 aprile, l’accordo per rafforzare il coordinamentotra l’Autorità Giudiziaria, la Guardia di Finanza e l’Amministrazione finanziaria in ambito provinciale.L’accordo, la cui prima sottoscrizione è avvenuta nel 2022, ha quale principale obiettivo quello di aumentare il livello di coordinamento e cooperazione tra le istituzioni firmatarie, potenziando l’azione di repressione dell’evasione fiscale e delle altre forme di illegalità ad essa collegata, con particolare riguardo ai fatti di maggiore pericolosità e di allarme sociale, come le frodi transnazionali, l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l’indebita compensazione didi imposta, la creazione di schermi societari per fini esclusivamente illeciti, il conseguente riciclaggio dei proventi illeciti.