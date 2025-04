Sololaroma.it - Follia Mourinho, mani in faccia a Buruk: polizia in campo nel derby di Istanbul VIDEO

Nel Bel Paese c’è una Roma impegnata su tutti i fronti, che non riguardano soltanto unche vedrà la squadra impegnata nello scontro cruciale con la Juventus di domenica sera. Si cerca il post Ranieri, con Sarri a guidare una corsa a 3, e intanto poco più in là c’è un ex allenatore giallorosso che proprio non riesce a prendersi la scena, e non per fatti propriamente positivi. Nella serata di ieri è andato in scena l’ennesimoditra Fenerbahce e Galatasaray, questa volta valido per i quarti di finale di coppa di Turchia, con Joséresosi protagonista di un’autentica.Andiamo però per ordine: il match, che si concluderà 1-2 in favore dei giallorossi grazie alla doppietta di Osimhen, è come al solito carico di tensione e continuamente interrotto da risse e scontri tra giocatori e panchine.