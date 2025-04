2anews.it - Campi Flegrei, Ciciliano: “Impossibile evacuare migliaia di persone per il bradisismo”

Leggi su 2anews.it

Le parole del capo dipartimento della Protezione civile, Fabio, in audizione nella Commissione Ambiente della Camera sulla questione dei. “L’evacuazione può essere contemplata solo per eventi in qualche misura prevedibili, come nel caso del rischio vulcanico. Per il rischio sismico, quindi bradisismico, non c’è nessuna possibilità di previsione. Quindi non è possibile .