Ilnapolista.it - Se Conte andrà via, è perché ha un’offerta migliore. I tradimenti, le delusioni, lasciamoli sulla luna

Leggi su Ilnapolista.it

Le bugie e i professionistiNello stranissimo universo del calciomercato, lo sappiamo, esistono regole e codici che altrove risulterebbero semplicemente ridicoli. Le pagine dei giornali e dei siti internet, per esempio, sono un enormenitore di bugie. Nel senso che tutti, chi le scrive come chi le legge, preferiscono tessere intrighi e lanciare ipotesi piuttosto che dire/sapere le cose come stanno veramente. Non c’è niente di nuovo o di strano, questo è il gioco delle parti e dei media, ci mancherebbe altro. Solo che a volte la realtà è decisamente più semplice, si può dire anche che sia elementare, rispetto al modo in cui viene raccontata.Prendiamo la storia – professionale, non certo una storia d’amore – tra Antonioe il Napoli. Da giorni, anzi da settimane, si rincorrono delle voci su una possibile separazione a fine anno.