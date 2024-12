Anteprima24.it - Festa di Matrimonio all’Archivio di Stato. Muscarà: “Chi ha autorizzato questo scempio? Il Napolicidio continua!”

Tempo di lettura: 2 minutiUnsontuoso con 300 invitati, banchetto, luci, musica e perfino fumi artificiali, celebrato non in una sala per eventi ma nei chiostri monumentali dell’Archivio didi Napoli, uno dei luoghi più preziosi della nostra memoria storica. Un oltraggio che non possiamo tollerare.È inaccettabile che spazi destinati a custodire secoli di storia siano stati trasformati in una location per festeggiamenti che mettono a rischio un patrimonio di inestimabile valore. I sindacati hanno denunciato gravi episodi durante l’evento: il fumo artificiale e di sigarette, l’accensione di fuochi d’artificio e il calpestamento del prato del Chiostro del Platano, solitamente interdetto, hanno reso la situazione insostenibile, con il sistema antifumo scattato ripetutamente e interventi tecnici necessari per placare le anomalie.