Sport.quotidiano.net - Cerretese inarrestabile. Espugnato Monsummano

0 REAL: Grasso, Alessiani, Natali (88’ Robusto), Dal Poggetto, Gemignani, Citti, Bertelli (61’ Ferrara), Lanzilli (53’ Silvano), Guarisa, Moncini, Maiorana. All.: Scintu. REAL: Battini, Novi, Monti, Meucci, Chiavacci, Tramacere Falco, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Nieri. A disp.: Santini, Mordagà, Lamberti, Antonini, Lapi, Pieri, Shahid. All.: Petroni. Arbitro: Scalisi di Carrara. Reti: 70’ Tramacere, 93’ Gargiulo.TERME – Terzo successo in una settimana senza subire gol per la Real Cerrteese, capace di espugnare anche. Vittoria non facile, comunque, per il team di mister Petroni che specialmente nel primo tempo soffre la determinazione dei termali. I ‘medicei’ riescono comunque a non capitolare e nella ripresa gestiscono meglio le avanzate locali.