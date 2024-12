Lanazione.it - Castelnuovo Magra: al via interventi stradali per 44 mila euro

All’interrogazione sulle condizioni in cui versano le vie della zona sottoferrovia presentata dall’opposizione consigliare di, replica prontamente l’amministrazione Cecchinelli. Risale infatti al 14 novembre la delibera di giunta in cui si dà il via aglisulle vie Bolignolo e Gragnola, a cui si aggiungono quelli su via Salicello per un totale di 44. "La tempistica appare ancora più faziosa - spiega il vicesindaco Luca Marchi - se aggiungiamo che il 2 dicembre è stata pubblicata all’albo pretorio la determina di incarico alla ditta esecutrice". Nel dettaglio l’intervento riguarda la manutenzione viaria, il rifacimento del manto stradale, la scarifica del livello attuale e la posa di uno strato di stabilizzato per uniformare le quote, in modo da favorire una migliore e corretta viabilità.