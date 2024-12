Puntomagazine.it - Villaricca, la nuova giunta: tra ritorni, new entry e la mancata sfiducia

Un “regalo” di Natale pere i villaricchesi, si potrebbe dire.Dopo mesi in cui l’amministrazione di Francesco Gaudieri ha perso pezzi della sua maggioranza e dalla sua, ecco lasquadra di governo.Un “regalo” di Natale pere i villaricchesi, si potrebbe dire.In attesa dell’annuncio ufficiale nel prossimo consiglio comunale di lunedì 9 dicembre, è giusto ricostruire un po’ gli eventi.Lo scorso maggio Mailyn Flores, assessore al bilancio, si dimise per ricoprire un prestigioso incarico presso il Ministero della Giustizia. Seguono ad ottobre scorso le dimissione del Vice Sindaco Giovanni Granata e dell’assessore alle politiche giovanili Simona Ferrante. Seguono per finire quelle di fine novembre degli assessori Francesco Mastrantuono e Paolo Di Marino con il seguente passaggio in opposizione dei quattro consiglieri comunali della lista Casa.