Ucraina-Russia incontro Zelensky-Trump Nuovi aiuti Usa a Kiev

(Adnkronos) –Volodymyre Donald, 35 minuti di colloquio con Emmanuel Macron padrone di casa a Parigi. Mentre la guerra trava avanti da oltre 1000 giorni, la cerimonia per la riapertura di Notre Dame diventa l’occasione per untra il presidente ucraino e il neo presidente eletto degli Stati Uniti, che tra poco più di un mese si insedierà alla Casa Bianca e giocherà un ruolo centrale nello scacchiere internazionale., nella campagna che ha portato alla vittoria nelle elezioni del 5 novembre, ha detto e ripetuto che avrebbe favorito una rapida intesa trae Vladimir Putin. In un contesto mondiale complicato dalla crisi in Medio Oriente, con la polveriera Siria sotto i riflettori, la missione del nuovo presidente americano si presenta estremamente complessa.