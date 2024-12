Oasport.it - Nadia Battocletti vince gli Europei di Cross: “Anno irripetibile? Almeno fino al 2025. Presa ispirazione da Lalli”

ha conquistato la medaglia d’oro aglidi2024, imponendosi di forza sui pratoni di Antalya (Turchia) e rispettando il pronostico della vigilia. La fuoriclasse trentina ha piazzato l’affondo risolutore nel corso dell’ultimo giro, tramortendo la tedesca Konstanze Klosterhalfen e la turca Yasemin Can. Si tratta di un momento storico per l’atletica italiana, perché prima di oggi mai nessuna azzurra si era imposta nella gara regina della rassegna continentale riservata alle corse campestri.La vice campionessa olimpica dei 10.000 metri, nonché Campionessa d’Europa di 5000 e 10000, ha concluso con la ciliegina sulla torta una stagione semplicemente da urlo e in cui si è consacrata a livello internazionale. La 24enne, reduce dal terzo posto alla Cinque Mulini e dal trionfo aldi Alcobendas, ha trascinato l’Italia verso il trionfo nella gara a squadre e ha messo le mani sulla quinta corona della propria carriera dopo le due tra le under 20 e le due tra le under 23 (mai nessuna ci era riuscita).