Formiche.net - Carabinieri e Guardia di Finanza. La risposta alle flotte ombra è italiana?

Leggi su Formiche.net

La comunità internazionale potrebbe avvalersi delle competenze italiane per contrastare l’espansione della cosiddetta flotta, un fenomeno che sta minando il sistema marittimo globale. È quanto emerge da un rapporto dell’Atlantic Council, che sottolinea il ruolo cruciale che ie ladipotrebbero svolgere nella lotta ai traffici illeciti di petrolio russo e di altre merci sanzionate.Queste forze italiane, già esperte nel contrasto alla criminalità organizzata, potrebbero identificare i reali proprietari delle navi coinvolte, spesso nascosti dietro società di comodo registrate in paradisi fiscali. Un’azione di “naming and shaming” potrebbe non solo dissuadere nuovi attori dall’entrare nel settore, ma anche imporre sanzioni mirate come il rifiuto di visti per i proprietari e le loro famiglie, si legge.