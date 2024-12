Panorama.it - Parbleu la France

Leggi su Panorama.it

I nostri cugini d’oltralpe stanno passando un momento piuttosto turbolento a livello politico e complicato a livello economico; la nostra prima reazione di italici è quella di sorridere, anche perché è piuttosto in crisi anche la Germania, per 20 anni il panzer dell’economia europea. Insomma, il duo che ha comandato e comanda in Eurozona, che ci ha fatto vedere i sorci verdi ai tempi della crisi dell’euro e dell’eccesso di debito, che ci ha imposto diete ferree, riforme, vincoli di bilancio, che ha minacciato di mandarci la Troika, adesso viaggia al rallentatore (Francia un +1% di crescita del Pil quest’anno, Germania addirittura in recessione) con problemi a livello di governo assai peggiori dei nostri.Ma restiamo ai cugini. A livello politico il paese è spaccato e non riesce a formare un nuovo governo, Macron resiste ma viene contestato da più parti, i cittadini esprimono un grado di fiducia nelle istituzioni molto basso.