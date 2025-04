Comingsoon.it - Jim Jarmusch e gli atri registi attesi al festival di Cannes assenti dalla selezione ufficiale

Leggi su Comingsoon.it

Ha stupito molti non trovare il nuovo film di Jimnell'elenco dei film deldi. Ma il regista indipendente americano col suo Father, Mother, Sister Brother non è l'unico grande nome assente. Qualcuno di loro potrà rientrare non in concorso?