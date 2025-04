Pugni allo stomaco e insulti | autista aggredito da passeggero su un bus a Pistoia

Pistoia, 10 aprile 2025 – Parapiglia e paura su un autobus di Autolinee Toscane a Pistoia. Un passeggero ha insultato i controllori, bloccato la corsa e picchiato il conducente. E' successo martedì pomeriggio, 8 aprile, sulla linea 12 Pistoia-Agliana, all'altezza di via IV Novembre. Prognosi prima di 1-2 giorni, poi di 60 per i due controllori vittima di aggressione da parte del giovane che pretendeva di viaggiare a scrocco (. foto di repertorio Secondo una prima ricostruzione, il passeggero, vedendo salire i verificatori, e non avendo il titolo di viaggio, è scappato scendendo dal bus ma, una volta a terra, è risalito, ha insultato e schernito i verificatori posizionandosi davanti alle porte di ingresso del bus, impedendone la ripartenza. Il conducente, invitando il passeggero a scendere, è stato colpito ripetutamente al ventre.

