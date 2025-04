Dilei.it - Charlene di Monaco formale nel completo color cioccolato (ma viene tradita dal vento)

Sono giorni in famiglia, per i Principi monegaschi. Alberto edi, insieme ai piccoli Jacques e Gabriella, sono impegnati in una visita ufficiale di due giorni nella regione della Côtes-d’Armor, in Bretagna, per commemorare il tricentenario della morte del loro antenato Giacomo III di Matignon. Un viaggio che, oltre a costituire un impegno istituzionale, ha per la famiglia Grimaldi un profondo significato sentimentale, una sorta di ritorno simbolico al cuore delle proprie origini, onorando i legami storici che uniscono la famiglia monegasca alla regione bretone.Accolta con grande entusiasmo dagli abitanti del luogo, la Famiglia Reale appare in ogni scatto rubato a dir poco impeccabile in look coordinati: persino i principini, per la loro prima volta alle prese con un etanto significativo, non hanno potuto che attirare l’attenzione generale abbigliati di tutto punto in mise a ricalcare per filo e per segno quelle dei genitori.