Movieplayer.it - Gill e il suo autore AHN Jae-Huun a 24 Frame: “Costruisco opere di tanti colori, come un arcobaleno”

Leggi su Movieplayer.it

Quattro chiacchiere con AHN Jae-, regista del film d'animazione sud-coreano, in concorso all'edizione 2025 di 24Future Film Festival. Da affamati di animazione quali siamo, 24Future Film Festival è uno spazio festivaliero che non possiamo non apprezzare: permette di scrutare le tendenze, capire dove sta andando il settore e scoprire nuove voci di questo mezzo espressivo unico. L'edizione 2025, in corso dal 9 al 13 aprile, ci ha permesso di incontrare il regista sud-coreano AHN Jar-, che all'evento ha portato in concorso il suo, il film che racconta la storia di Gon, un ragazzo in fin di vita che riesce a respirare di nuovo quando iniziano a crescergli le branchie. Il protagonista del film viene messo .