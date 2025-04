Anteprima24.it - Controlli polizia locale a Napoli, sanzioni per 15mila euro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti dell’Unità Operativa Soccavo della, supportati da personale dell’Arma dei Carabinieri e dell’Asl Na1 hanno effettuato un’attività di controllo diamministrativa che si è concentrata in Via Evangelista Torricelli, Corso Duca D’Aosta, Via Montagna Spaccata. Contestate diverse violazioni relative ai requisiti per esercitare il commercio, l’occupazione abusiva di suolo pubblico, l’impiego di automezzi diversi da quelli indicati in Scia, l’esposizione di prodotti alimentari agli agenti atmosferici, la mancata tracciabilità degli alimenti. Riscontrato, inoltre, un danneggiamento di suolo pubblico con la conseguente elezione di domicilio per l’autore e informativa all’autorità giudiziaria per problematiche di lavoro nero. L’operazione si è conclusa con 15.