La visita di Carlo III in Italia blinda una nuova relazione speciale

visita di Re Carlo III del Regno Unito in Italia ha mandato un importante messaggio politico: la relazione tra Roma e Londra è sempre più solida e il partenariato bilaterale è una priorità per entrambi i Paesi. In tempi incerti, il Regno Unito post-Brexit e l'Italia che cerca di muoversi da Paese ponte tra Europa e mondo atlantico trovano diverse sinergie. E i punti d'incontro sono forse maggiori oggi di quanto siano mai stati nei decenni scorsi, quando la magnitudine dei rapporti di entrambi i Paesi con partner come Francia, Germania e, ovviamente Stati Uniti non era neanche lontanamente paragonabile a quella delle relazioni bilaterali.La sponda di Carlo III al rapporto tra Roma e LondraNon a caso nel suo intervento di fronte al Parlamento in seduta comune a Montecitorio il sovrano, quarto capo di Stato straniero a pronunciare un discorso alle Camere riunite dopo Papa Giovanni Paolo II e i Re di Spagna Juan Carlos e Filippo VI, ha mandato un messaggio chiaro, ribadendo la sinergia profonda tra Roma e Londra.

