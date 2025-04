Ilary Blasi lo scherzo alla collega scatena la polemica social | Non si rende conto VIDEO

Ilary Blasi, lo scherzo alla collega scatena la polemica social: "Non si rende conto". È tornata in prima serata e lo ha fatto col botto. Con il debutto del nuovo reality game "The Couple" su Canale 5, Ilary Blasi si è ripresa la scena televisiva e, per festeggiare l'inizio di questa nuova avventura, ha scelto un luogo a lei particolarmente caro: lo studio de Le Iene, il programma che l'aveva vista protagonista per anni. Ma il suo ritorno non si è limitato a un semplice passaggio promozionale. Tra una battuta e l'altra, Ilary si è lasciata coinvolgere nello spirito irriverente dello show, accettando di orchestrare uno scherzo telefonico ai danni di Veronica Gentili, pronta a raccogliere la sua eredità alla guida della prossima edizione de L'Isola dei Famosi. Ne è nato un siparietto che ha fatto sorridere, ma anche discutere.

