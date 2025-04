Movieplayer.it - Carmen Russo sull'omosessualità presunta di Enzo Paolo Turchi: "In 40 anni me ne sarei accorta!"

torna sul gossip nato nella casa del Grande Fratello e ribadisce l'unione con il marito. Ecco cosa ha detto a Monica Setta. Ancora una volta,smentisce le illazioni sul maritonate all'interno della casa del Grande Fratello. Era già successo in un'intervista a Nuovo Tv il mese scorso, e ora durante l'intervista rilasciata a Monica Setta per il programma Storia di donne al bivio. Cosa aveva detto Zeudi Di Palma al Grande Fratello Le voci erano nate da un commento di Zeudi Di Palma che, parlando con Mattia Fumagalli al Grande Fratello, gli aveva detto: "Tu non sai tenerti i segreti. Anche i miei amici che sono come te hanno la lingua lunga. Parlo di maschi non etero. .