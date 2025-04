Movieplayer.it - Darren Aronofsky contro una pratica molto in voga a Hollywood: "Non è così che funziona"

Il regista di The Whale si scagliail Metodo Stanislavskij durante una masterclass a Parigi. Nel mirino il confine tra tecnica e ossessione.non ama le mezze misure, soprattutto quando si parla di recitazione. Durante una masterclass alla Cinémathèque Française di Parigi, il regista ha dichiarato senza giri di parole di odiare il Metodo Stanislavskij. Il regista di The Whale e Il Cigno Nero ha definito il celebre approccio immersivo alla recitazione solo come "un modo per nascondersi, invece di fare il proprio lavoro in modo professionale".boccia il metodo: "La recitazione è finzione, non ossessione" Secondoil lavoro dell'attore dovrebbe restare un esercizio di preparazione e tecnica, non un'ossessione totale e una continua immersione nel personaggio.