Nasce Urban MIS | dati e AI per la strategia territoriale in collaborazione con Evolution Group

Urban MIS, spin-off dell'Università di Salerno, Nasce con l'obiettivo di offrire strumenti innovativi per misurare e valorizzare l'identità di città e destinazioni turistiche. In collaborazione con Evolution Group, tech company leader nel settore web e pubblicitario, Urban MIS utilizza intelligenza artificiale e analisi avanzata dei dati per supportare enti pubblici e operatori turistici nel prendere decisioni strategiche basate su dati oggettivi. Investire sui territori significa comprendere come vengono percepiti e intervenire con azioni mirate per migliorarne l'attrattività e la competitività. La piattaforma Urban MIS analizza big data, social media e fonti tradizionali per generare KPI personalizzati e visualizzazioni interattive, offrendo insight dettagliati sulla notorietà e percezione dei luoghi. Leggi su Liberoquotidiano.it MIS, spin-off dell'Università di Salerno,con l'obiettivo di offrire strumenti innovativi per misurare e valorizzare l'identità di città e destinazioni turistiche. Incon, tech company leader nel settore web e pubblicitario,MIS utilizza intelligenza artificiale e analisi avanzata deiper supportare enti pubblici e operatori turistici nel prendere decisioni strategiche basate suoggettivi. Investire sui territori significa comprendere come vengono percepiti e intervenire con azioni mirate per migliorarne l'attrattività e la competitività. La piattaformaMIS analizza big data, social media e fonti tradizionali per generare KPI personalizzati e visualizzazioni interattive, offrendo insight dettagliati sulla notorietà e percezione dei luoghi.

Nasce Urban MIS: dati e AI per la strategia territoriale, in collaborazione con Evolution Group. Nasce Urban MIS, spin-off dell’Università di Salerno in collaborazione con Evolution Group. Sostegno agli studenti con disabilità, via libera ai decreti sui percorsi di specializzazione dei docenti | .it. CA Auto Bank: Rija Rajoeliarivony nominato nuovo Chief Risk Officer del Gruppo. “SHOPPING INFINITO, L’e-commerce integrato tra reale e virtuale” di Roberto Liscia e Pierangelo Soldavini. DANIELE PELI ENTRA NELL’ADVISORY BOARD DELL’ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO. Ne parlano su altre fonti

Dati e AI per la strategia territoriale: nasce Urban MIS, spin-off di Unisa in collaborazione con Evolution Group - Nasce Urban MIS, lo spin-off dell’Università di Salerno che ha l’obiettivo di offrire strumenti per misurare e valorizzare l’identità di città e destinazioni turistiche ... (engage.it)

Nasce Urban MIS, spin-off dell’Università di Salerno in collaborazione con Evolution Group - Dalla collaborazione tra l’Università di Salerno ed Evolution Group, tech company attiva nel settore web e pubblicitario, nasce Urban MIS, spin-off dell’ateneo che ha l’obiettivo di offrire strumenti ... (msn.com)

Innovazione e tecnologia: Urban MIS per città smart - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)