Ho il mal di stomaco | Balivo bordata a Brigitte Nielsen

Balivo su Rai 1. La puntata di giovedì 10 marzo si è aperta con un focus sul rapporto, spesso complesso, tra genitori che appartengono al mondo dello spettacolo e i loro figli. Tra gli ospiti della Balivo ha anche il figlio di Brigitte Nielsen, Killian Marcus Nielsen, che ha condiviso una testimonianza molto personale, lasciando il pubblico e la conduttrice di sasso. Nel corso dell'intervista, Killian ha raccontato di non avere più alcun legame con la madre. Una situazione che, a quanto pare, si è deteriorata bruscamente in seguito a un episodio ben preciso: "Ero in buoni rapporti fino a due anni fa - ha premesso -. Purtroppo dopo una storia che ho pubblicato su Instagram tutto è precipitato. Mi ha visto con mio papà a una festa. Liberoquotidiano.it - "Ho il mal di stomaco": Balivo, bordata a Brigitte Nielsen Leggi su Liberoquotidiano.it Come ogni giorno, eccoci a La volta buona, il programma condotto da Caterinasu Rai 1. La puntata di giovedì 10 marzo si è aperta con un focus sul rapporto, spesso complesso, tra genitori che appartengono al mondo dello spettacolo e i loro figli. Tra gli ospiti dellaha anche il figlio di, Killian Marcus, che ha condiviso una testimonianza molto personale, lasciando il pubblico e la conduttrice di sasso. Nel corso dell'intervista, Killian ha raccontato di non avere più alcun legame con la madre. Una situazione che, a quanto pare, si è deteriorata bruscamente in seguito a un episodio ben preciso: "Ero in buoni rapporti fino a due anni fa - ha premesso -. Purtroppo dopo una storia che ho pubblicato su Instagram tutto è precipitato. Mi ha visto con mio papà a una festa.

La volta buona, Caterina Balivo in difficoltà: "Ho mal di stomaco"

