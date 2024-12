Giornalettismo.com - E venne il giorno di IT-Wallet (per tutti)

Dopo le prime fasi sperimentali, destinate a una porzione ridotta della popolazione, da mercoledì 4 dicembre 2024i cittadini residenti in Italia potranno caricare i propri documenti su IT-. Si tratta del portafoglio digitale presente sulla famosa app IO e consente adi avere una versione digitale della patente di guida, della tessera sanitaria e della carta europea della disabilità. Per il momento, ma solo per ora, non è possibile utilizzare questo strumento per caricare la carta d’identità, ma entro la fine del mese di gennaio del 2025 dovrebbe arrivare questa implementazione. Ma gli sviluppi e gli aggiornamenti non sembrano finire qui. IT-, orapossono caricare i documenti sull’app IO Al momento, quasi 450mila cittadini hanno già caricato i propri documenti suldigitale.