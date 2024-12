Anteprima24.it - Malviventi provano a rubare carburante: intervento decisivo dei carabinieri

Tempo di lettura: 2 minutiProseguono senza sosta i servizi messi in atto su disposizione del Comando Provincialedi Benevento per fronteggiare il fenomeno dei reati contro il patrimonio.In particolare, durante la notte in Dugenta (Bn) idella Locale Stazione, nel corso di servizio perlustrativo, nel transitare nei pressi dell’Area di servizio “Agip” sita sulla SS 265 Var.-KM 12, notavano, nei pressi della cisterna interrata che contiene il, un tubo flessibile che portava ad un furgone parcheggiato nei pressi ed una persona che alla vista dei militari, tempestivamente intervenuti, si dava a precipitosa fuga attraverso la campagna circostante.Le ricerche poste subito in atto, anche con l’ausilio di altre pattuglie presenti nell’area nonché mediante il dispositivo previsto in queste circostanze, non hanno permesso al momento di rintracciare il fuggitivo.