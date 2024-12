La povertà energetica colpisce 236 milioni di famiglie italiane | bollette insostenibili

Quifinanza.it - La povertà energetica colpisce 2,36 milioni di famiglie italiane: bollette insostenibili

L’Italia sta scivolando realtà sempre più paradossali, dove anche il riscaldamento è ormai un lusso per molti. Nel 2023, il numero dellecolpite dallaha raggiunto i 2,36, il 9% del totale, come riportano i dati dell’Osservatorio Italiano sulla(Oipe) e della Fondazione Banco dell’Energia. Rispetto all’anno precedente, sono oltre 340.000 i nuovi nuclei familiari che si sono uniti a questa triste statistica.Il lato nascosto del disagio: risparmiare spegnendo i termosifoniUna delle realtà più amare riguarda leche non denunciano apertamente il proprio disagio ma che, di fatto, spengono i riscaldamenti per ridurre i costi. L’Oipe parla di una “componente diin‘nascosta’”. La scelta di non accendere i termosifoni non è solo una strategia di risparmio, ma il sintomo di una condizione sempre più drammatica.