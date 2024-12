Spazionapoli.it - Il rinnovo di Kvaratskhelia si allontana: l’indizio sulla sua nuova squadra

Leggi su Spazionapoli.it

Il Napoli e Khvichanon hanno trovato ancora l’accordo per ildel contratto: dall’Inghilterra sono sicuri, un top club su di luiIl contratto dicon il Napoli ha scadenza fissata al 2027. Il club azzurro vorrebbe adeguare lo stipendio del calciatore, poiché fermo ancora alla firma del suo primo e unico contratto finora. Un ingaggio che obiettivamente non rispetta le reali potenzialità del calciatore.Già in estate, Kvara ha lanciato segnali su un possibile addio. Frenato poi da Antonio Conte che ha posto un veto su alcuni tesserati azzurri ancora sotto contratto. L’agente del georgiano e la società chiedono uno stipendio maggiore di quanto finora è stato offerto. E in mezzo ci sarebbero anche le commissioni richieste dall’entourage, che sono considerate alte dal club.