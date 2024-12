L’Istat dimezza il Pil dell’Italia | quest’anno si ferma a +05%

Lanotiziagiornale.it - L’Istat dimezza il Pil dell’Italia: quest’anno si ferma a +0,5%

Siamo alle comiche. L’Ocse il giorno prima eieri hanno certificato che per, e anche per il prossimo, il duo Meloni-Giorgetti ci ha condannati a una crescita dello zero virgola.Le previsioni sulla crescita dell’economia italiana rese note dall’Istituto nazionale di statistica sono decisamente inferiori rispetto alle analoghe prospettive di giugno scorso. In particolare, l’aumento del Pil del 2024 risultato.La previsione della crescita del Pil per il 2024 è stata rivista al ribasso di -0,5 punti percentuali (dal +1% al +0,5%) e, per il 2025, di -0,3 punti percentuali (da 1,1% a 0,8%).Numeri che fanno scivolare l’Italia dietro la media Ue, dietro la media dell’Eurozona e dietro tutti i principali partner, smontando definitivamente la narrazione meloniana di un Paese che cresce più degli altri.