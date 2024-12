Ilrestodelcarlino.it - Innovazione, un laboratorio organizzato da Cna

Oggi alle 17.30, al Mercato Coperto di Ravenna (piazza Costa 6), ci sarà il ’per l’e la Sostenibilità’, realizzato dalla Cna di Ravenna in collaborazione con Cna. Ilè nato per condividere e valorizzare le azioni di risk management messe in campo dalle imprese per la business continuity e premiare le aziende che hanno messo al centro della propria strategia di sviluppo l’tecnologica in ottica 4.0 e/o un approccio sistemico alla sostenibilità, definite dalla Commissione Europea come le principali leve per uno sviluppo sostenibile e orientato al futuro.