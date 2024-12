Bergamonews.it - Il cortometraggio “Mamo” vince il Premio Ermanno Olmi

Bergamo. Ildi Jan Ziewiecki (Polonia, 2024)la sesta edizione deldestinato a promuovere e valorizzare i cortometraggi di giovani registi. Il secondo posto spetta a We should all be futurists di Angela Norelli (Italia, 2023), e il terzo a Provocadora di Èlia Lorente Estopañan (Spagna, 2023). La menzione speciale per l’opera più significativa che ha come tema “L’esercizio della pace”, un tema cheha esplorato sotto diversi aspetti in tutta la sua produzione cinematografica, va a VOCE di Andrea La Puca (Italia, 2024).Alle prime tre opere classificate – tra le oltre 100 pervenute da Spagna, Estonia, Belgio, Svizzera, Germania, Regno Unito, Polonia, China, Iran e Malesia, tra gli altri, a cui si aggiunge una consistente presenza italiana – viene rispettivamente riconosciuto unin denaro di 1.