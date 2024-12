Usa, +146.000 posti di lavoro nel settore privato a novembre

Leggi su Ildenaro.it

New York, 04 dic. (askanews) – L’occupazione nelstatunitense, nel mese di, ha registrato un rialzo, ma ha deluso di molto le attese degli analisti, segnalando un mercato delche ha cambiato passo ma ancora resiliente. Secondo il rapporto mensile redatto da Automatic Data Processing (Adp), l’agenzia che prepara le buste paga, sono stati creati 146.000dirispetto al mese precedente, mentre le previsioni erano per la creazione di 163.000 nuove posizioni. Il dato di ottobre è stato rivisto da +233.000 a +184.000. I salari sono cresciuti del 4,8% su base annuale. “Mentre la crescita complessiva nel mese è stata sana, la performance dei settori è stata mista Ilmanifatturiero è stato il più debole dalla primavera. Segnali di debolezza anche per i servizi finanziari e ildel tempo libero e dell’ospitalità”, ha detto Nela Richardson, capo economista di ADP.