Lanazione.it - Studenti fuori sede: nuove opportunità per trovare casa a Firenze. Ecco come

Leggi su Lanazione.it

, 4 dicembre 2024 – Risposte concrete per dare una mano ai sempre più numerosiche, a, non riescono auna. L’Università diha deciso di aderire a GenerAzione, progetto di supporto abitativo promosso dalla Fondazione Destination Florence e dal Comune di, con l’aiuto delle associazioni Auser Laboratorioe Cooperativa Il Girasole. Il progetto si articola sotto vari aspetti per favorire il soggiorno in città a prezzi agevolati di universitari non residenti. L’iniziativa è inquadrata nel più ampio progetto Belong di Fondazione Destination Florence, volto ad accogliere e sostenere i giovani che hanno sceltodestinazione di studio o lavoro. La principale opzione offre un modello di ospitalità da parte di un residente o di una famiglia nei confronti di una studentessa o studente a cui viene offerta una stanza disponibile all’interno della propria: all’ospite non è richiesto il pagamento di un affitto, ma un contributo per le spese dell’appartamento e di collaborare alla gestione dell’abitazione, in un’ottica di scambio e relazione culturale e intergenerazionale.