Natale Confcommercio | 8 su 10 faranno regali budget da 207 euro a testa

Roma, 4 dic. (askanews) – Inflazione sotto controllo, tredicesime più consistenti e un buon andamento del Black Friday fanno ben sperare per i consumi del2024. La spesa aggregata per isotto l’albero sfiorerà quest’anno i 10 miliardi di, atndosi a 9,8 miliardi. Asi spenderanno mediamente 207, cifra in rialzo rispetto ai 186del 2023. E così otto italiani su dieci sono pronti a fare acquisti e i consumi di dicembre potrebbero tornare ai livelli pre-Covid contribuendo a rilanciare la crescita del Paese. E’ un quadro all’insegna di un maggiore ottimismo quello disegnato dache ha diffuso l’analisi dell’Ufficio Studi della Confederazione su tredicesime e consumi di. Dopo una decina d’anni torna a crescere, salendo al 44,4%, la percentuale di coloro che ritengono gli acquisti natalizi una spesa piacevole da affrontare.