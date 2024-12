Movieplayer.it - Milly Carlucci svela: “Mariotto ha lasciato Ballando con le stelle in motorino”, ecco cosa ho pensato

Leggi su Movieplayer.it

La conduttrice del talent show ha rivelato i retroscena degli ultimi eventi che hanno sconvolto il programma, dalla 'fuga' del giurato agli infortuni di concorrenti e ballerini. In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi,, storica conduttrice dicon le, ha parlato dell'episodio che ha catalizzato l'attenzione nell'ultima puntata del programma: l'improvviso abbandono dello studio da parte di Guillermo. Ma non solo:ha anche lodato le straordinarie qualità di Federica Pellegrini e Sonia Bruganelli, concorrenti di questa edizione, sottolineandone forza e professionalità.lascia lo studio: "Un fulmine a ciel sereno" Riferendosi al momento in cui il giurato haimprovvisamente lo studio,ha dichiarato: "È stato un fulmine a ciel sereno.