Oasport.it - Golf, Scottie Scheffler pronto a difendere il titolo all’Hero World Challenge alle Bahamas

Leggi su Oasport.it

Il PGA Tour si appresta a vivere una settimana dieccezionale. La motivazione? Molto semplice. Da domani, giovedì 5 dicembre, a domenica 8, andrà in scena sui fairway dell’AlbanyClub,, l’Hero(5 milioni di dollari di montepremi), torneo organizzato dalla Tiger Woods Foundation che prevede la partecipazione di 20isti tra i migliori al mondo.Pur essendo un appuntamento fisso del maggiore circuito americano, l’evento non attribuirà punti FedEx Cup. Nato come un torneo riservato a 16 professionisti (il campione in carica più i primi 11 delranking e 4 wild card assegnate dall’organizzatore), nel 2008 venne esteso il field a 18 partecipanti fino ad arrivare al 2021 alla formula attuale.Al via ci saranno, vincitore della scorsa edizione, e altri 2 top 10 della classifica mondiale: lo svedese Ludvig Åberg (n.