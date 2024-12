Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Grillo si è fatto irretire da Draghi, così ha rotto con la comunità M5s. “Il mago di Oz”? Mi chiamava così insieme a lui per sfottermi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Beppe“haun grande errore politico nei confronti delladel Movimento 5 stelle: ha costruito un rapporto personale con Mario, che ha anteposto rispetto alla rappresentanza dell’intera. Lì si èqualcosa di fondamentale con gli iscritti”, che altrimenti non avrebbero “mai deciso di cancellare la figura del garante“. Intervistato da Mattino Cinque, il leader M5s Giuseppefornisce una sua spiegazione delle ragioni del rumoroso divorzio tra il comico e i pentastellati, riconducendo “l’inizio della fine” al momento in cui, dopo aver dato il via libera alla formazione del governo dell’ex banchiere centrale, disse cheera un “grillino” e Roberto Cingolani, scienziato nominato ministro dell’Ambiente, “l’elevato” che avrebbe realizzato la transizione ecologica.